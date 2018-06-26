شؤون فلسطينية

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم النمسا عن انضمامها للحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن والتي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء من خلال مشاركة عدد كبير من الفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.

وقال منذر مرعي امين سر اقليم النمسا: "ان الانضمام لهذه الحملة الوطنية واجب وطني وأخلاقي من أجل العمل بكل قوة لإسقاط هذه الصفقة المشبوهة التي تعمل على تصفية قضيتنا الوطنية وخدمة اهداف الاحتلال".

وأضاف مرعي: "نقف خلف قيادتنا الشرعية بزعامة الرئيس محمود عباس في التصدي لهذه المؤامرة القذرة والعمل على إسقاطها ومنع تمريرها بأي شكل من الأشكال".

ودعا مرعي كافة القوى والفعاليات الوطنية في الوطن والخارج واحرار العالم للمشاركة مع أبناء شعبنا وقيادته وقواه الحية في هذه الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن لان من شان ذلك عزل المتآمرين وافشال لمخططاتهم بحق قضيتنا وحقوقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة.

وأشاد مرعي بالدور الكبير الذي تقوم به الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن، مضيفا أن إقليم النمسا يحييهم ويشد على اياديهم ويقف معهم بكل قوة من أجل إنجاح هذه الحملة المباركة.

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