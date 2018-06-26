القناة العاشرة: إسرائيل أبلغت حماس استعدادها لصفقة تبادل "بدون شروط"

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أبدت استعدادها لإجراء صفقة تبادل مع حماس.ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل أرسلت عبر وسطاء دوليين رسائل إلى حماس، تتعلق بموافقتها على إجراء صفقة تبادل أسرى بأسرع وقت ممكن.وبحسب المصدر ذاته، فإن إسرائيل اشترطت عدم وضع شروط مسبقة للإفراج عن الأسرى في صفقة شاليط، أو أن تشمل الصفقة الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، كما جرى في صفقات سابقة.وقال المسؤول: "إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء، بأنه لا يمكن التوصل لأي حل إنساني بشأن الوضع في غزة بدون إتمام هذه الصفقة".ولوحظ اليوم خلال لقاء نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حضور مئير بن شبات، رئيس المجلس القومي الإسرائيلي، ومنسق ملف الأسرى يورم بالوم.