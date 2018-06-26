داخلية غزة توضح كشف وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للحافلات من رقم 3 إلى 7 من الكشف المُعلن أمس الاثنين.





وطالبت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة، التواجد غداً الأربعاء، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس على السابعة صباحاً، مصطحبين أمتعتهم للسفر.





هذا ودعت الوزارة، المسافرين في باقي الحافلات، لانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.









رام الله - دنيا الوطن