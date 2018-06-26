الحكومة القبرصية تدرس أفكار إسرائيلية لإنشاء ممر بحري لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة القبرصية، إنها تدرس الأفكار الإسرائيلية المتعلقة بإنشاء ممر بحري لقطاع غزة، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى اللحظة.







وأوضحت الحكومة القبرصية، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنه لم يجري فحص تلك الأفكار، منوهةً إلى أنه ستكون هناك اتصالات بين الحكومة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة.



يذكر أن القناة الإسرائيلية (12)، قالت، إن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتفق مع الرئيس القبرصي على بناء ممر بحري يستخدم للأغراض التجارية لصالح قطاع غزة.





وبحسب القناة، فإن الممر البحري يسمح لمرور البضائع من خلاله تحت مراقبة إسرائيلية، كي لا تتمكن حماس من استغلاله في إدخال الأسلحة والوسائل القتالية لغزة.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه سيتم نقل الاقتراح إلى حماس وستكون المنح مشروطة بإعادة الأسرى الجنود والمفقودين.ونوهت القناة، إلى أنه من المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة إلى جانب ضخ أموال أمريكية لإعادة تأهيلها، لافتةً إلى أن الحديث يدور عن مدى زمني يقل عن ثلاث أشهر.