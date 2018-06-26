الكشف عن تفاصيل لقاء وفد حماس بالمسؤولين الروس في موسكو

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن جلسة المناقشات مع المسؤولين الروس تناولت كل الموضوعات المتعلقة بفلسطين من حيث الخطة الأمريكية للسلام المسماة (صفقة القرن)، والمصالحة الفلسطينية ومسيرات العودة.





وأضاف أبو مرزوق، وفق ما أوردت صحيفة (الشرق الأوسط)، أن اللقاء تناول ضرورات ترتيب مسألة الخلافة الفلسطينية في إطار التماسك الفلسطيني، ومواجهة التعنت الإسرائيلي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع روسيا، وموضوع المساعدات لغزة، والوضع الإقليمي عموماً.





وأوضح أبو مرزوق، أن الخطة الأمريكية ما زالت محاطة بالكتمان، ولم تبلغ واشنطن أي طرف بتفاصيلها، بما في ذلك الجانب الروسي والأطراف الإقليمية، معتبراً أن أسباب التمهل الأمريكي تكمن في إدراك واشنطن أنه لا يوجد أي طرف فلسطيني يمكن أن يقبل بها، أو بما تسرب عنها، بالإضافة إلى أن "إسرائيل لا تريد أن تلزم نفسها باتفاقات مكتوبة، وواشنطن التي تتبنى الموقف الإسرائيلي لا تريد التسرع بالخروج بصفقة مكتوبة".وشدد أبو مرزوق، على أنه "لا يمكن التفريط بوحدة الضفة والقطاع، وحل غزة مرفوض بكل الأشكال التي يتم التداول بشأنها، بما في ذلك عبر آلية توسيع القطاع جنوباً ليشمل أراضي من مصر".وأشار إلى أن الحركة تعمل لحشد كل الإمكانات والعلاقات مع الأطراف المهمة، وبينها روسيا، لمواجهة هذا التوجه، متابعاً: "الروس قادرون على لعب دور مهم ومحوري لأنهم حافظوا على علاقات مع كل الأطراف".