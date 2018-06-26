شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يكشف توصيات لجنة المتابعة العليا بشأن رواتب الموظفين بغزة

قيادي بالمنظمة يكشف توصيات لجنة المتابعة العليا بشأن رواتب الموظفين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن لجنة غزة التي شكلها الرئيس محمود عباس أوصت بإعادة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع، ومعالجة كافة الأزمات، إضافة إلى استئناف جهود المصالحة وانهاء الانقسام.

وأوضح أبو يوسف، وفق ما أوردت (الغد العربي)، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشاوري برئاسة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية صباح أمس الاثنين، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية تدعم باتجاه مصر أن تستأنف جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأضاف: "لا نريد حوارات ولا اتفاقيات جديدة"، مطالباً بتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017"، مشيداً بالموقف العربي الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "إن أي صفقة لحل القضية الفلسطينية لا تمرر على القيادة لن يكتب لها النجاح"، مشيراً إلى الضغوطات الأمريكية التي مورست على الرئيس الراحل ياسر عرفات  في (كامب ديفيد) للمساس بالقدس وحق العودة والتي رفضت فلسطينياً.

وأضاف أبو يوسف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن صفقة القرن منذ نهاية العام الماضي ولم يطرح شيء حتى الآن، لكنه أشار إلى وجود ترجمة عملية للصفقة المتمثل في إزاحة ملف القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وفصل غزة عن الضفة الغربية.

وتابع: "الجواب العربي حول ما يسمى بصفقة القرن واضح، أي حل يجب أن يستند على استقرار المنطقة المتمثل بإنهاء الاحتلال، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

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