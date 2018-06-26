لقاء فلسطيني في القاهرة لبحث ترتيبات سفر حجاج غزة

رام الله - دنيا الوطناستقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وفد وزارة الأوقاف الفلسطينية برئاسة وكيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود النيرب في مقر السفارة؛ حيث جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بسفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية عبر معبر رفح، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي لموسم الحج 2018 م/1439 هـ.وأكد السفير دياب اللوح أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ستباشر الاتصالات اللازمة لتسهيل سفر حجاج قطاع غزة بالتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية، وسيتم بحث كافة الترتيبات وآلية العمل المشترك بين السفارة ووزارة الأوقاف، والأجهزة المصرية المعنية والسفارة السعودية بالقاهرة، لإنجاز التأشيرات وكافة الاجراءات الادارية واللوجستية ذات الصلة.ومن جهته ثمن وكيل وزارة الأوقاف الجهود التي تقوم بها سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع اللجنة المشتركة المفرزة من الوزارة من أجل تسهيل وتنظيم كافة الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بخروج حجاج قطاع غزة كما جرى في مواسم الحج الماضية.وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية على ما يقدمونه من دعم ومساندة وتسهيلات، مثمنا تعاون الجهات الأمنية المصرية التي لا تدخر جهداً في خدمة حجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا الفلسطيني.جدير بالذكر أن السفارة الفلسطينية قد قامت بقرعة علنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في العام الماضي’ لتنسيق موسمي الحج للعامين 2017 و2018، وستقوم السفارة بالتواصل مع الستين المتقدمين للحج المتبقين في كشوف السفر للحج في العام الراهن.