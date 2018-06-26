شؤون فلسطينية

نتنياهو يطالب بإدخال ستة آلاف عامل من غزة والشاباك يرفض

نتنياهو يطالب بإدخال ستة آلاف عامل من غزة والشاباك يرفض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءه برؤساء الأجهزة الأمنية، توصية لإدخال ستة الآف عامل من قطاع غزة للعمل في مستوطنات الغلاف.

وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو ذلك من أجل التخفيف من الوضع الإنساني في قطاع غزة على قاعدة أن الفلسطينيين الذين يكون لديهم دخل سيتركون طريق المقاومة.

من جهته، رفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، توصيات المستوى السياسي برئاسة نتنياهو.

وحسب القناة (20) الإسرائيلية، فقد برر الشاباك رفضه بأن حماس ستستغل دخول العمل لجمع معلومات من داخل إسرائيل ولتهريب الأموال لقطاع غزة.

وذكرت أن إسرائيل تواصل التلميح لحماس بأنها غير معنية بالتصعيد رغم أن قيادة الجيش لديها مؤشرات واضحة بأن حماس تريد جر إسرائيل لحرب اخرى.

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