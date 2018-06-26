دولي

بريطانيا: (أونروا) قوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بريطانيا: (أونروا) قوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، كونها تمنح الأمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم الفرص كل يوم.

وأضاف الوزير البريطاني بيرت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن العنف الذي وقع مؤخراً على حدود غزة، قد زاد إلى حد كبير العبء على الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، والجهود المهمة التي تبذلها لتوفير المعونات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التكاتف لتمكين الأونروا من مواصلة جهودها المنقذة للأرواح.

أخبار ذات صلة

ترامب: كيم جونغ أون وافق على نزع السلاح النووي

ترامب: كيم جونغ أون وافق على نزع السلاح النووي

خامنئي لمنتخب بلاده: عُدتم شامخي الرؤوس

خامنئي لمنتخب بلاده: عُدتم شامخي الرؤوس

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

ادعيس يرحب باعتماد اليونسكو لقرارين حول القدس والخليل

ادعيس يرحب باعتماد اليونسكو لقرارين حول القدس والخليل

شركة &#34;جوال&#34; وجمعية أصدقاء المريض بغزة توقعان اتفاقية دعم وتعاون

شركة "جوال" وجمعية أصدقاء المريض بغزة توقعان اتفاقية دعم وتعاون

استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية شرقي مدينة غزة

استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية شرقي مدينة غزة

بنك فلسطين يُوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة المالية

بنك فلسطين يُوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة المالية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية

الفتياني: أقصر الطرق للسلام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الفتياني: أقصر الطرق للسلام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين

بعد حديث &#34;ملحم&#34; عن عدم دفع الفصائل للفواتير.. كهرباء غزة: الديون على المواطنين بالمليارات

بعد حديث "ملحم" عن عدم دفع الفصائل للفواتير.. كهرباء غزة: الديون على المواطنين بالمليارات

منوعات

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الغيرة الشديدة تدفع &#34;رانيا يوسف&#34; للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

الغيرة الشديدة تدفع "رانيا يوسف" للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

عربي

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن