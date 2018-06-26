بريطانيا: (أونروا) قوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، كونها تمنح الأمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم الفرص كل يوم.وأضاف الوزير البريطاني بيرت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن العنف الذي وقع مؤخراً على حدود غزة، قد زاد إلى حد كبير العبء على الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، والجهود المهمة التي تبذلها لتوفير المعونات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية.ودعا المجتمع الدولي إلى التكاتف لتمكين الأونروا من مواصلة جهودها المنقذة للأرواح.