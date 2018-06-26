لبحث المصالحة.. الأحمد يلتقي مسؤولاً مصرياً ويضع حماس أمام خيارين

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بأحد المسؤولين المصريين حيث طالبه ببذل مزيد من الجهود مع حركة حماس لتحقيق المصالحة.





وقال الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن على حماس إما أن تنهي الانقسام وتسلم حكومة الوفاق كافة مهامها بصلاحيات مطلقة في غزة، وإما أن تكون هناك مرحلة جديدة من خطوات انهاء الانقسام.





وفي سياق منفصل، ندد الأحمد بتصريحات رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بشأن توليه الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس، لافتاً إلى أنه هذه التصريحات تأتي لإثارة مزيد من البلبلة وخلط الأوراق وتضليل الرأي العام ولا علاقة لها بالقانون.







وأوضح الأحمد، أن المجلس التشريعي مجمد، وأن رئاسته بحاجة إلى انتخاب بشكل دوري كل عام وبدعوة من الرئيس حسب القانون الأساسي الذي أسقطته حركة حماس بعدم حضورها لعقد دورة جديدة خلال أحداث الانقسام عام 2007.





وبين الأحمد، أن تفسيرات المحكمة الدستورية بهذا الشأن واضحة خاصة فيما يتعلق بالهيئة الرئاسية للمجلس التي تعتبر غير موجودة باعتبار أنها بحاجة إلى دورة جديدة لإعادة انتخابها، وأنه وفق القانون تحول سن القوانين للرئيس بدلاً من المجلس التشريعي.