شؤون فلسطينية

كتلة فتح البرلمانية: رئاسة المجلس التشريعي منتهية الولاية ومنتحلة الصفة

كتلة فتح البرلمانية: رئاسة المجلس التشريعي منتهية الولاية ومنتحلة الصفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطييني، لإن ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007 يوم رفض نواب حماس في كتلة التغيير والاصلاح الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي.

وقالت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: إن ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ الوقت التي تنكرت به حركة حماس للقانون والنظام برفضها دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي يوم 11-7-2007.

وأضاف البيان: "منذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية، وأدخل نواب حماس مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيسي من حالة الانقسام، وأصبحوا رأس الحربة في تنفيذ الإنقلاب على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على إطالة أمده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي".

وتابع البيان: "الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الحق الحصري بموجب القانون والأعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي أو تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الأول والثاني والتي كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني والذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة أقصاها أربعة شهور".

وأكمل: "جاء ذلك لاعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، واتبع ذلك بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الاربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية".

ودعا البيان، "جميع النواب من أعضاء حركة حماس للكف عن الاستمرار باستخدام واستغلال اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقسام، مطالبةً وسائل الإعلام إلى عدم التعامل معهم على أساس هذه الصفات والمسميات التي ينتحلونها بغير حق وغير قانوني".

وأكدت كتلة فتح البرلمانية على رفضها لكافة الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، سواء بانتحال صفة رئاسة المجلس التشريعي وإصدار البيانات والمواقف باسمها، أو عبر اجتماع نواب المجلس التشريعي في غزة، وفق البيان.

واعتبر البيان، أن كل ما يصدر عن نواب المجلس التشريعي من حركة حماس باسم رئاسة المجلس أو الاجتماعات التي تجري في غزة غير ذي صلة وغير قانونية ولا يترتب عليها أي تبعية أو أثر قانوني، وفق البيان.

واستطرد البيان: "كان الأجدى بنواب حركة حماس الاستجابة للنداء الوطني والواجب من خلال دعوات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية القانونية والدستورية العليا للشعب الفلسطيني والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، واختاروا بدل ذلك الخروج عن الصف الوطني والتهرب من توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، كما اختاروا الاستمرار في طريق الانقسام ومحاولات تفتيت الموقف الوطني وخرق وانتهاك كافة القوانين والانظمة، والتنكر لواجباتهم الوطنية في حماية النظام والقانون ووحدة شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي"، حسب تعبير البيان.

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