شؤون فلسطينية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية
جانب من الندوة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد منسق الورش الإعلامية في بيت الصحافة الفلسطيني د. طريف عاشور، بالحوار الصريح والبنّاء، الذي جرى خلال ندوة ألقاها عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أمس الأول الأحد.

وأوضح عاشور في بيان توضيحي له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن الندوة التي استمرت ما يزيد عن الثلاث ساعات ونصف، حازت على إعجاب الحضور، وتضمنت استعراض الأحمد للوضع الفلسطيني الراهن، والتحديات السياسية منها والإعلامية، التي يمر بها الوطن، وكذلك القضايا التي تمس الحريات العامة.

وحول نقل بعض وسائل الإعلام لمقتطفات من هذا اللقاء، قال عاشور: "إن الندوه الحوارية لم تكن أصلاً ضمن التغطية الإعلامية للجمهور، وأن هناك بعض المواقع قامت بقرصنتها من تصوير ذاتي لإحدى الأخوات الحاضرات التي نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حرفت ما جاء فيه بشكل مقصود، لاسيما فيما يتعلق بإشادة الأحمد بالرئيس الشهيد أبو عمار، وكيف عالج موضوع الغاء الميثاق الوطني في جلسة المجلس الوطني بغزة، وتصويرها على أنها إساءة للشهيد الخالد، ومحاولة هذه المواقع تصوير مدح الأحمد للشهيد أبو عمار بأنه قائد استثنائي، بأنه انتقاص من الرئيس أبو مازن".

وأضاف عاشور: "لقد أشاد الأحمد خلال اللقاء بالسياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، وأثرها على الالتفاف الدولي مع القضية الفلسطينية، ونبذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي شاهده العالم بأسره في المحافل الدولية مؤخراً".

وأكد عاشور، أن هذه المواقع البائسة، حاولت اللعب على وتر العلاقة بين الحركات الفلسطينية، لكن الأحمد، أكد خلال اللقاء أن الباب لا زال مفتوحاً على مصراعية لحركة حماس للمصالحة وإنهاء الانقسام، وتطبيق الاتفاقات الموقعة على الأرض، والتي من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار عاشور، إلى أن الحضور، استمتعوا بالسرد التاريخي واستعراض آخر التطورات السياسية التي وضعها الأحمد بين أيديهم، حيث طالبوا بأهمية تكرار مثل هذه اللقاءات لما لها من وضع الحضور في آخر المستجدات السياسية، لاسيما وأن الحضور يمثل كل واحد منهم جمهوراً عريضاً، مما سوف يسهم في تعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية الحقيقية.

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