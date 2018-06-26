ترامب: كيم جونغ أون وافق على نزع السلاح النووي

رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/ يونيو، في سنغافورة "ناجحة بامتياز".وأكد ترامب أمام حشد من مؤيديه في ولاية (كارولينا الجنوبية)، أن بلاده لديها علاقات جيدة مع كوريا الشمالية، مضيفًا: "أعتقد أن كل شيء سيتحقق، ولكن الأمر ليس سهلاً وبحاجة لبعض الوقت".وقال وفق ما نقلت قناة (العربية): "هم وافقوا على نزع السلاح النووي، وعدم إجراء اختبارات، بالإضافة إلى ذلك أعدنا رهائننا وحالياً نعيد رفات أبطالنا"، مشيرًا إلى أن الكوريين كبادرة حسن نية، قاموا بإزالة الملصقات المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد.وختم حديثه بالتأكيد، أنه نتيجة لجهوده "سيكون العالم أكثر أمنا بكثير".