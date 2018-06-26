دولي

ترامب: كيم جونغ أون وافق على نزع السلاح النووي

ترامب: كيم جونغ أون وافق على نزع السلاح النووي
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/ يونيو، في سنغافورة "ناجحة بامتياز".

وأكد ترامب أمام حشد من مؤيديه في ولاية (كارولينا الجنوبية)، أن بلاده لديها علاقات جيدة مع كوريا الشمالية، مضيفًا: "أعتقد أن كل شيء سيتحقق، ولكن الأمر ليس سهلاً وبحاجة لبعض الوقت".

وقال وفق ما نقلت قناة (العربية): "هم وافقوا على نزع السلاح النووي، وعدم إجراء اختبارات، بالإضافة إلى ذلك أعدنا رهائننا وحالياً نعيد رفات أبطالنا"، مشيرًا إلى أن الكوريين كبادرة حسن نية، قاموا بإزالة الملصقات المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد.

وختم حديثه بالتأكيد، أنه نتيجة لجهوده "سيكون العالم أكثر أمنا بكثير".

أخبار ذات صلة

خامنئي لمنتخب بلاده: عُدتم شامخي الرؤوس

خامنئي لمنتخب بلاده: عُدتم شامخي الرؤوس

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة المالية

بنك فلسطين يُوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة المالية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية

بيت الصحافة يُصدر توضيحاً حول تصريحات عزام الأحمد في ندوة حوارية

الفتياني: أقصر الطرق للسلام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الفتياني: أقصر الطرق للسلام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين

خالد: المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية لم تكن يوماً بريئة أو مجانية

خالد: المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية لم تكن يوماً بريئة أو مجانية

فيديو: مكافحة المخدرات في غزة تُطلق حملة &#34;عشانك ارحم حالك&#34;

فيديو: مكافحة المخدرات في غزة تُطلق حملة "عشانك ارحم حالك"

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة (من غزة للضفة...وحدة دم ومصير مشترك)

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة (من غزة للضفة...وحدة دم ومصير مشترك)

ضبط 30 مركبة غير قانونية و5 مركبات خاصة تعمل بأجر بالخليل

ضبط 30 مركبة غير قانونية و5 مركبات خاصة تعمل بأجر بالخليل

منوعات

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الغيرة الشديدة تدفع &#34;رانيا يوسف&#34; للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

الغيرة الشديدة تدفع "رانيا يوسف" للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

عربي

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن