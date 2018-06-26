خامنئي لمنتخب بلاده: عُدتم شامخي الرؤوس

رام الله - دنيا الوطنأرسل المرشد الإيراني علي خامنئي، برسالة إلى أعضاء منتخب إيران في (مونديال) روسيا، قال فيها: "أحسنتم.. عدتم منتصرين شامخي الرؤوس".ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، عن وكالة (تسنيم) الإيرانية، فقد اتصل مكتب خامنئي بوزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، ونقل له رسالة موجهة إلى لاعبي المنتخب الإيراني ومفادها: "قولوا لأعضاء الفريق الوطني لكرة القدم: لقد عدتم منتصرين شامخي الرؤوس، أحسنتم.. وفقكم الله".وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد بعث في وقت سابق برسالة عبّر فيها "عن تقديره للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم لاعبين ومدربين وإداريين"، منوهاً بجهودهم الثمينة لتحقيق حلم الإيرانيين.ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية، عن روحاني قوله للمنتخب: "لقد حاربتم من أجل تحقيق حلم شعب عظيم، باعتمادكم وإيمانكم، رفعتم اسم البلاد عالياً، أنتم فخر الأمة التي تتباهى بأبطالها، وتقدر بطولاتهم".