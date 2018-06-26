شؤون فلسطينية

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين

الإعلام: قرارا (يونسكو) انتصار لتاريخ فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رأت وزارة الإعلام، أن اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، خلال اجتماعها الثاني والأربعين في البحرين، قرارين مهمين حول القدس والخليل، انتصار جديد لفلسطين وتاريخها العصي على التزوير، وبخاصة بعد الانقلاب الأمريكي الظالم على القانون الدولي، وإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفي ظل تصاعد الاستيطان، وبالتزامن مع عدوان شرس وقانون عنصرية، يلاحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويحاول طمس معالمها.

وأكدت، أن القرارين الخاصين بالحفاظ على القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، يشكلان ردًا على سياسة الأسرلة والاستيطان في المدينتين، والاقتحام المتواصل للحرم القدسي، والمسجد الإبراهيمي الشريفين، ومساعي فرض الضرائب الباهظة على المساجد والكنائس، وإطلاق يد المستوطنين والمتطرف والمحرضين ضدهما.

ودعت الوزارة منظمة (يونسكو) إلى ترجمة قراراتها إلى فعل ملموس، ورفض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، واتخاذ تدابير لمعاقبة الدول التي تخترق هذا الإجماع.

وتشكر الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت القرارين، وبخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تساهم في تثبيت الهوية العربية والإسلامية للمقدسات، وترفض كل الإجراءات التي تسعى لتغيير واقع القدس: أهلها، وحجارتها، وشجرها، وقبور أمواتها، والمس بمقدساتها.

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