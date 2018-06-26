فيديو: مكافحة المخدرات في غزة تُطلق حملة "عشانك ارحم حالك"

خاص دنيا الوطن- آن العقاد



أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم، الثلاثاء، حملة توعوية حملت عنوان "عشانك ارحم حالك"، وذلك للحد من تجارة وتعاطي المخدرات في القطاع.









وأكد العقيد البطنيجي، أن الحرب بين رجال الأمن والقانون من جهة ومروجي المخدرات والسموم مستمرة، مشيراً إلى تواصل صراع الأدمغة بين الشرطة وتجار المخدرات، وتحقيق ضربات كبرى، أدت إلى تراجع تهريب المخدرات للقطاع.

وأعلنت الإدارة عن الحملة، ضمن مؤتمر صحفي عقدته بساحة الجندي المجهول وسط غزة، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي، د. مروان أبو راس، والعقيد أحمد القدرة، مدير عام مكافحة المخدرات، والعقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، ولفيف من ضباط وأفراد الشرطة والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.ورفع المشاركون خلال المؤتمر الصحفي لافتات تُظهر خطر المخدرات، وأثرها المُدمر على المجتمع والفرد، كما انتشر أفراد مكافحة المخدرات على المفترقات الرئيسية بغزة، ضمن فعاليات الحملة لتوزيع (بوسترات) ملصقات توعوية على السائقين والمارة.واتهم البطنيجي الاحتلال بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع غزة، خلال السنوات السابقة، بهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات لإضعاف هذه الآفة الخطيرة.وقال المتحدث باسم الشرطة: "نتمنى دعم جهود رجال الشرطة في مكافحة آفة المخدرات، ونعاهد أبناء شعبنا على المضي قدماً في حربنا المستمرة ضد تُجار المخدرات لإنهاء هذه الآفة".ولفت إلى أن الشرطة مستمرة في وضع الخطط اللازمة لإنهاء آفة المخدرات في غزة، مضيفاً "يجب تكثيف الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنقاذ المجتمع من خطرها".