ضبط 30 مركبة غير قانونية و5 مركبات خاصة تعمل بأجر بالخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 30 مركبة ودراجة نارية غير قانونية، وخمس مركبات خاصة، تعمل مقابل أجر، خلال نشاط نفذته في دورا والسموع جنوب الخليل.وذكرت الشرطة في بيان لها، أن الحملة هي استمرار لجهود الشرطة المتواصلة في متابعة المركبات والدراجات النارية غير القانونية، والمركبات الخاصة، التي تعمل مقابل أجر.وقال: إن شرطة المرور وبالتعاون مع دورية السلامة على الطرق، نفذت نشاطاً مرورياً بهذا الخصوص في بلدات دورا والسموع جنوب الخليل.وأكد البيان مواصلة الجهود للحد من هذه الظواهر السلبية، داعياً كافة المواطنين إلى سرعة التخلص من المركبات غير القانونية وعدم قيادتها، كونها تعتبر من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث الطرق.وذكر أن الشرطة تمكنت من ضبط المخالفين، وتم تحرير عدد من المخالفات بحق هؤلاء السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.