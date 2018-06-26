شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، عائلة شويكي على هدم منزليها بيدها في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال وائل شويكي: إن عائلته اضطرت لهدم منزلين قيد الإنشاء بدأت في بنائهما مطلع أيار/ مايو الماضي في وادي ياصول، وذلك تفاديًا لدفع غرامات مالية، وتكاليف أجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال.

وأوضح، أن طواقم بلدية الاحتلال، اقتحمت خلال الفترة الماضية منزله مرتين، وسلمته قرار الهدم الإداري بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت إلى أن العائلة بدأت بعملية هدم ما تم بناؤه من الطوب والحديد والخشب قبل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الهدم اليدوي، وإلا ستقوم البلدية بهدم المنزلين، وبدفع تكاليف الهدم وغرامة قيمتها 90 ألف شيكل.

وأشار إلى أن بناء المنزلين كلف العائلة أكثر من 40 ألف شيكل.

وكان المقدسي إبراهيم موسى عميرة، اضطر أيضًا لهدم منزله في دير العمود في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بنفسه، الاثنين، تفاديًا لدفع تكلفة هدمه لبلدية الاحتلال بقيمة 80 ألف شيكل.

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