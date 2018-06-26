دولي

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل من يرتدي "باروكة" أو شعراً مستعاراً بعدم المشاركة في الانتخابات.

وأكد ترامب، أن كثيرين زعموا بأن شعره ليس طبيعياً، وأنه مزروع، وقالوا عني إنني أرتدي باروكة.

وقال، وفق ما نقل عنه موقع (خبرني): "حالياً لم يعد أحد يكرر ذلك لأني وقفت تحت المطر الغزير ووقفت تحت رياح قوية بسرعة 60 ميلاً في الساعة، ولم يتأثر  شعري، لذلك إذا كنت تحمل شعراً ليس شعرك، فلا تذهب إلى الانتخابات".

وتذكر الرئيس ترامب، عندما سمح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمقدم البرامج الساخرة على قناة (NBC) جيمي فالون، بأن يمسك بشعره؛ ليتأكد من أنه حقيقي، وقال: "بدا حزيناً فعلاً عندما اكتشف أن شعري حقيقي".

أخبار ذات صلة

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

أمريكا تمنع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق من دخول أراضيها

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

الاحتلال يعزز أسطول سلاحه الجوي بثلاث مقاتلات شبح جديدة

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

طائرات (F35) تصل إسرائيل والجيش يُغيّر ملابس جنوده

طائرات (F35) تصل إسرائيل والجيش يُغيّر ملابس جنوده

أول رئيس لتركيا بالاقتراع المباشر.. من هو &#34;السلطان&#34; أردوغان؟

أول رئيس لتركيا بالاقتراع المباشر.. من هو "السلطان" أردوغان؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

خالد: المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية لم تكن يوماً بريئة أو مجانية

خالد: المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية لم تكن يوماً بريئة أو مجانية

فيديو: مكافحة المخدرات في غزة تُطلق حملة &#34;عشانك ارحم حالك&#34;

فيديو: مكافحة المخدرات في غزة تُطلق حملة "عشانك ارحم حالك"

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة (من غزة للضفة...وحدة دم ومصير مشترك)

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة (من غزة للضفة...وحدة دم ومصير مشترك)

ضبط 30 مركبة غير قانونية و5 مركبات خاصة تعمل بأجر بالخليل

ضبط 30 مركبة غير قانونية و5 مركبات خاصة تعمل بأجر بالخليل

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

تعيين الدكتور رياض أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

تعيين الدكتور رياض أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة

الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة

دويك: أنا رئيس السلطة القادم حال فراغ المنصب.. وفتح ترد: حماس تحرف البوصلة

دويك: أنا رئيس السلطة القادم حال فراغ المنصب.. وفتح ترد: حماس تحرف البوصلة

منوعات

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الغيرة الشديدة تدفع &#34;رانيا يوسف&#34; للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

الغيرة الشديدة تدفع "رانيا يوسف" للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

عربي

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

سقوط صاروخيْن إسرائيلييْن على مخازن أسلحة بمحيط مطار دمشق

سقوط صاروخيْن إسرائيلييْن على مخازن أسلحة بمحيط مطار دمشق

خفر السواحل الليبي ينقذ أكثر من 650 مهاجرا خلال يومين

خفر السواحل الليبي ينقذ أكثر من 650 مهاجرا خلال يومين