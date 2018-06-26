ترامب: أنصح مُرتدي الباروكة بعدم الترشح للانتخابات

رام الله - دنيا الوطننصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل من يرتدي "باروكة" أو شعراً مستعاراً بعدم المشاركة في الانتخابات.وأكد ترامب، أن كثيرين زعموا بأن شعره ليس طبيعياً، وأنه مزروع، وقالوا عني إنني أرتدي باروكة.وقال، وفق ما نقل عنه موقع (خبرني): "حالياً لم يعد أحد يكرر ذلك لأني وقفت تحت المطر الغزير ووقفت تحت رياح قوية بسرعة 60 ميلاً في الساعة، ولم يتأثر شعري، لذلك إذا كنت تحمل شعراً ليس شعرك، فلا تذهب إلى الانتخابات".وتذكر الرئيس ترامب، عندما سمح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمقدم البرامج الساخرة على قناة (NBC) جيمي فالون، بأن يمسك بشعره؛ ليتأكد من أنه حقيقي، وقال: "بدا حزيناً فعلاً عندما اكتشف أن شعري حقيقي".