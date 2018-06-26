شؤون فلسطينية

تعيين الدكتور رياض أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

تعيين الدكتور رياض أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدر قراراً بتعيين الدكتور رياض مصطفى محمد أبو شحادة، نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وذلك خلفاً للدكتور شحادة حسين، الذي انتهت فترتا عمله كنائب لمحافظ سلطة النقد ما بين عامي 2010- 2018. 

وعبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا عن عميق تقديره للسيد الرئيس على هذا القرار، ودعمه ورعايته لسلطة النقد والجهاز المصرفي، بصفته القائد الأول والراعي الأساسي لمسيرة الشعب الفلسطيني، والأب الروحي لكل إنجاز تحققه المؤسسات الفلسطينية ومن ضمنها سلطة النقد.

وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل للدكتور شحادة حسين على جهوده التي بذلها خلال عمله في سلطة النقد، وتمنى للدكتور رياض أبو شحادة التوفيق في عمله، استمراراً لمسيرته المهنية الناجحة وخبرته العميقة في العمل المصرفي.

جدير بالذكر، أن الدكتور رياض أبو شحادة التحق بالعمل في سلطة النقد الفلسطينية منتصف العام 1996، وتحديداً في دائرة الرقابة والتفتيش، حيث تنقل من وظيفة إلى أخرى، حتى تم تعيينه عام 2006 مديراً للدائرة، وذلك في إطار هيكلة سلطة النقد وخطة التحول الاستراتيجي لها، وفي بداية العام 2015 تم ترقيته إلى منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي.

وحفلت مسيرته الوظيفية على مدار 23 عاماً بالعديد من التكليفات والمهام والعضويات والمشاركات، حيث مثل سلطة النقد في العديد من مجالس الإدارة واللجان على الصعيد الداخلي والمحلي والعربي والإقليمي والدولي، منها عضويته في مجالس إدارة مؤسسات مهنية وسيادية فلسطينية، إضافة إلى أنه نائب محافظ فلسطين في صندوق النقد العربي، وعضو اللجنة التوجيهية لمركز الشرق الأوسط للدعم الفني، لدى مقر بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، واللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق الاستقرار المالي، وكلتاهما منبثقتان عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية التابع لصندوق النقد العربي.

والدكتور أبو شحادة حاصل على الدكتوراه حول إدارة المخاطر بالجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك من جامعة (Nagpur) في الهند في عام 2016، والماجستير في الرقابة وإدارة المخاطر من جامعة (Reading) في المملكة المتحدة عام 1999، إضافة إلى  أنه كان قد حصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية والعلوم المصرفية من جامعة (Baroda) في الهند عام 1995 وشهادة البكالوريوس في التجارة بامتياز من جامعة ناكبور بالهند عام 1992، وله العديد من الأبحاث المنشورة.

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