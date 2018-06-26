ردود فعل قادة السلطة وفتح على تصريحات "دويك" أنا رئيس السلطة القادم

رام الله - دنيا الوطنأجمع العديد من المسؤولين والقيادات الوطنية في أحاديث منفصلة، على التنديد بالتصريحات التي أدلى بها عزيز دويك، حول أحقيته بالرئاسة في حال شغر منصب الرئيس، مؤكدين أن هذه التصريحات مرفوضة ومشبوهة في الآن ذاته.وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش لإذاعة (صوت فلسطين): إن كلام دويك "سخيف" وهو محاولة لحرف البوصلة عن القضية التي نحن بصددها، وهي قضية التناقض مع الاحتلال.كما وضع الهباش كلام دويك في خانة إثارة الفتنة، كون تصريحاته تمثل محاولة لإثارة مشاكل داخلية فلسطينية.وتساءل المسؤول نفسه أين كان دويك خلال معركة البوابات، وبعدها خلال القرار الأمريكي المتعلق بالقدس، ثم بعد نقل السفارة الأمريكية إليها، ولماذا جاء كلامه في وقت، أخذت فيه القدس مركز الصدارة في نظر العالم.وشدد الهباش، على أن "من يريد أن يحترم القانون الأساسي عليه أن يحترمه في كل بنوده"، متسائلاً "أين كان هذا القانون الذي داسته حماس تحت أقدام الانقلاب؟".في السياق، أعرب الهباش عن خشيته أن يكون كلام دويك جزءا من التهيئة والتمهيد لما تسمى صفقة القرن ومحاولة لإحيائها بعد أن ماتت، أو بمثابة رسائل اعتماد من حماس لدى الإدارة الأمريكية مفادها أننا جاهزون للتفاوض بأقل ما يمكن من شروط بما فيها القبول بالدولة المؤقتة.إلى ذلك، قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن هناك من أيقظ عزيز دويك ليتحدث بهذه اللغة بعد أن غاب طويلاً ولم نسمع له ولو تصريح واحد خلال فترة الاشتباك الطويلة بين شعبنا وقيادته من جهة والاحتلال الاسرائيلي وداعمته أمريكا من جهة ثانية.وأضاف مجدلاني أن حماس مهدت لما تريده مبكراً عندما أوقفت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات حول المصالحة.وتابع أن حماس أخذت لاحقاً "موقفاً انتظارياً" من الاشتباك الذي خاضته القيادة مع الإدارة الأمريكية، وعندما اتضح لها طبيعة التحرك الأمريكي "وهو كيان سياسي في غزة، وتقاسم وظيفي في الضفة" سعت لتقدم نفسها كبديل.وأكد أن تصريحات دويك حول أحقيته بالرئاسة "تأتي في هذا السياق وليس في أي سياق آخر"، مستدركاً أنه و"بعد أن اتخذت القيادة قراراً بإنهاء المرحلة الانتقالية، وكل ما ترتب عليها من نتائج، وبدأت فعليا بتنفيذ ذلك"، تحركت حماس التي أصبح واضحاً أنها متمسكة بما تريده من اتفاق أوسلو وهو "السلطة".وأوضح مجدلاني، أن المعركة التي تخوضها حماس ضد منظمة التحرير هي على السلطة، وليس على أي شيء آخر، كما أن "المشكلة أن حماس لا تؤمن بالشراكة السياسية ولا تريدها، بل تريد الاستئثار بالسلطة بأي طريق كان".بدوره، اعتبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن تصريحات دويك ليست في مكانها وزمانها الصحيحين وهي "تأتي في سياق محاولة حرف الأنظار عن القضايا الأساسية خاصة مواجهة صفقة القرن".وقال أبو يوسف: إن زيارة غرينبلات وكوشنير للمنطقة تسعى لتجاوز موقف القيادة الفلسطينية لفرض حل إقليمي عبر إيجاد بديل لها و"هذا يتساوق مع أهداف حركة حماس التي تسعى للسيطرة على رئاسة السلطة الوطنية".ودعا أبو يوسف إلى ضرورة الارتكاز على ثلاثة بنود لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا وهي: الاستمرار في مساعي القيادة على الساحة الدولية، واستثمار قرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة، وثانياً عبر أخذ زمام المبادرة لإنهاء الانقسام، وثالثاً من خلال نضال شعبنا المستمر الذي يوجه رسالة للعالم بأنه متمسك بحقوقه.في الإطار، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة: إنه بعد الفشل الأمريكي بتمرير (صفقة القرن) جراء الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية "باتت واشنطن تسعى لاختراق وحدة الصف الوطني عبر الحديث مع طرف آخر ليكون بديلاً لها".وأضافت سلامة أنه في الوقت الذي يجب أن نتصدى فيه لمؤامرة صفقة القرن، تأتي تصريحات دويك لحرف البوصلة، الأمر الذي يمثل كذلك تنكراً حقوقياً للممثل الجمعي لشعبنا.وأشارت سلامة في سياق ذي صلة إلى أن جولة الوفد الأمريكي في المنطقة، تمثلت بمحاولة خلق بدلاء ووسطاء لتمرير صفقة القرن، واصفة ذلك بالعملية الممنهجة.