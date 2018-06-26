شؤون فلسطينية

الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة

الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، من أهم الخطوات المطلوبة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في القطاع.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 26/6/2018 أن الحصار المستمر، والممتد لمدة 12 عاماً بشكل مستمر ومتصاعد، وما تخلله من حروب مُدمرة، ما زالت آثارها واضحة، حيث العديد من المباني والمنشآت دون إعمار، ما يفاقم المعاناة الإنسانية.

وشدد على أن الوضع يتطلب قراراً دولياً، يلزم الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار وفتح جميع المعابر، والممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وتشغيل الممر البحري الذي طرحته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام 2012 كخطوة عمليه أولى نحو بناء ميناء غزة البحري، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار مطار غزة الدولي، تمهيداً لتشغيله.
 
وأكد الخضري، أن هذه حقوق فلسطينية، تنكر لها الاحتلال الإسرائيلي، وفرض حصاراً غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة، تتدهور بشكل يومي وغير مسبوق، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً تجاه رفع الحصار، والشروع في مشروعات من شأنها تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وناشد الخضري المانحين بضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) باعتبار ذلك مهم جداً في إطار ضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لقرابة مليون لاجئ فلسطيني، يتلقون خدمات إغاثية وتعليمية وصحية، وهم في قمة المعاناة بفعل الحصار، وتردي الأوضاع الإنسانية".

وأكد الخضري، أن أي تراجع على خدمات (أونروا) يعني مساس بحياة هؤلاء اللاجئين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات المقدمة لهم من قبلها.

وبين أن الواقع الفلسطيني يحتاج إلى تجاوز كل خلاف، والوصول لشراكة حقيقية في تحمل المسؤولية لمواجهة تحديات خطيرة تواجه الجميع، موضحاً أن استمرار الفرقة والخلاف، سيكون له آثار خطيرة على المشروع الوطني".

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