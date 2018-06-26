73 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى بحماية مشددة

واصل مستوطنون، صباح الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.





وأغلقت قوات الاحتلال على الحادية عشرة صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم، أثناء جولاتهم بالمسجد الأقصى.





وبحسب دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 73 مستوطناً بينهم 30 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية، اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه.

رام الله - دنيا الوطن