شؤون فلسطينية

كوكاكولا/كابي تواصل عرض مباريات "مونديال روسيا" عبر شاشة عملاقة

كوكاكولا/كابي تواصل عرض مباريات "مونديال روسيا" عبر شاشة عملاقة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، مشاركتها لأجواء الحماسة والمنافسة التي يعيشها الجمهور الفلسطيني خلال فترة كأس العالم 2018، حيث تعرض الشركة مباريات (مونديال روسيا) عبر شاشة عرض عملاقة عالية الجودة، وذلك ضمن جولة شاحنة كوكاكولا (GO LED) في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.

وستتابع شاحنة الشركة عرض مباريات كأس العالم، التي بدأتها منذ انطلاق صافرة المونديال في الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى المباراة النهائية التي ستقام في الخامس عشر من الشهر المقبل، حيث يتم عرض المباريات في جو مفتوح من التفاعل والفرح والتشجيع في الأماكن والساحات العامة وملاعب النوادي الرياضية، كما يتخلل مشاهدة المباريات الفعاليات الترفيهية وتوزيع الجوائز والهدايا على الحاضرين.

وأكد عماد الهندي، مدير عام شركة المشروبات الوطنية، أن فعالية (GO Led) تأتي لتشارك جماهير الرياضة في فلسطين شغفهم ومتعتهم لمشاهدة مباريات كأس العالم، ومتابعة البطولة الكروية الأضخم عالمياً، وسط أجواء من الألفة والفرح والحماسة، كما أعرب الهندي عن سعادته بنجاح الجولة في المدن والقرى الفلسطينية المختلفة للمرة الثالثة؛ حيث عملت الشركة على تنفيذ الجولة أثناء عرض مباريات مونديال البرازيل 2014 وكأس أمم أوروبا 2016.

 وعبّر الهندي عن سعادته بأجواء السعادة والفرحة المميزة التي يعيشها الحاضرون؛ والتي يعبر عنها الشبان والأطفال أثناء العروض والفعاليات التفاعلية والتنافسية، مشيداً بالدور التعاوني الذي تقدمه المجالس البلدية والقروية وإدارات النوادي الرياضية من أجل تسهيل مهمة طواقم الشركة، المتمثلة بعرض المباريات وتجهيز الساحات لاستقبال الحضور.

كما أمِلَ الهندي، أن تتمكن الشركة في البطولات المقبلة من الوصول إلى عدد أكبر من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، لتشمل الجولة أكبر عدد ممكن من المناطق خاصة النائية والبعيدة، لاسيما وأن رياضة كرة القدم، تعتبر أكثر الرياضات شعبية في فلسطين وأشدها متابعة، معتبراً أن مشاركة الجماهير وشرائح المجتمع المختلفة عرض المباريات، يقع ضمن المساهمات المجتمعية للشركة، وسعيها الدائم لمشاركة الجمهور الفلسطيني كافة المناسبات.

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