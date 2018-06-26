"التربية": الأحد المقبل سنُحدد موعد وآلية إعلان نتائج التوجيهي ( الإنجاز )

قال صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم يوم الأحد المقبل، تحديد الموعد النهائي لنتائج الثانوية العامة (الإنجاز)، حيث ستكون الوزارة، قد انتهت من عملية التصحيح.





وبين الخضورفي حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اجتماع الأحد سيُحدد موعد النتائج، وآلية إعلان النتائج، نافياً أن يكون 7/7/2018 هو موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كما يتم الترويج له.





وأوضح الخضور، أن وزارته، شارفت على الانتهاء من إدخال بيانات الطلبة، وأنهم في المراحل الأخيرة ما قبل إعلان النتائج.





ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، بدأت بنظام (الإنجاز) لطلبة الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي.

رام الله - دنيا الوطن