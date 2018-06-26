عريقات: اللجنة التنفيذية تدعم موقف أبناء ومؤسسات القدس بعدم المشاركة بالانتخابات البلدية

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن اللجنة التنفيذية، تؤكد دعمها المطلق للموقف التاريخي الثابت والصامد لأبناء شعبنا ومؤسساته في القدس المحتلة بشأن عدم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال المزمعة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في القدس، ورفضها الصارم لمنح الشرعية لإسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، أو الشراكة في فرض وتنفيذ سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية على المدينة المقدسة.وتابع: شددت اللجنة على أنه في ضوء اعتراف ترامب الأحادي، وغير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن المشاركة في الانتخابات، ستساهم في مساعدة المؤسسة الإسرائيلية في ترويج مشروع (القدس الكبرى)، باعتبار بلدية الاحتلال ذراعاً من أذرع الحكومة، وتلعب دوراً متكاملاً معها؛ لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري، وعمليات التطهير العرقي، وجعل حياة المقدسي مستحيلة في مدينته.وأشار عريقات إلى أن اللجنة التنفيذية، تدعو بقوة لعدم شرعنة الاحتلال والضم، وسياسات حكومة الاحتلال في إلغاء الوجود الفلسطيني، ورفع عدد المستوطنين غير الشرعيين، وضمان تهويد القدس، والقبول بتطبيق القانون الإسرائيلي على المدينة.