شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

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رام الله - دنيا الوطننُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وهو يردد أغنية وطنية للفنانة اللبنانية فيروز.وغنى عون، مع عدد من نواب ووزراء (التيار الوطني الحر): "بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك رح غني، واحمل بايدي كاسك المليان، وارفعوا لفوق لفوق، عمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان".