شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"
رام الله - دنيا الوطن
نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وهو يردد أغنية وطنية للفنانة اللبنانية فيروز.
وغنى عون، مع عدد من نواب ووزراء (التيار الوطني الحر): "بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك رح غني، واحمل بايدي كاسك المليان، وارفعوا لفوق لفوق، عمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان".
ِشاهد الفيديو:
نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وهو يردد أغنية وطنية للفنانة اللبنانية فيروز.
وغنى عون، مع عدد من نواب ووزراء (التيار الوطني الحر): "بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك رح غني، واحمل بايدي كاسك المليان، وارفعوا لفوق لفوق، عمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان".
ِشاهد الفيديو:
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