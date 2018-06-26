النائب العام يصدر الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة للأعوام 2018/2019





واستنادا إلى قانون السلطة القضائية رقم (2) لسنة (2002) وتعديلاته وحرصا على سير العمل وانتظامه، وكذلك استنادا إلى الخطة الإستراتيجية التطويرية للنيابة العامة، اصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية للعام 2018/2019، على أن يتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 15/7/2018، وتم الأخذ بعين الاعتبار في الحركة القضائية العبء السنوي لكل عضو نيابة عامة وحجم القضايا الواردة المدورة استنادا للتقرير السنوي للعام 2017 والتي بلغت 47,468 قضية ونسبة توزيعها على النيابات الجزئية.



ويأتي ذلك تجسيدا لرؤية النيابة العامة وخطتها الإستراتيجية وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، ولمواكبة حالة التطور التي شهدتها النيابة العامة من استحداث الإدارات المتخصصة الداعمة لمكتب النائب العام في أداء مهامه، وكذلك استحداث النيابات المتخصصة كنيابة الجنايات الكبرى، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الأحداث، ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وغيرها، ولحسن سير العمل في النيابات المتخصصة والجزئية والدوائر الداعمة لمكتب النائب العام.



وتكونت الحركة القضائية التي أصدرها النائب العام من النيابات الجزئية والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام، والتي جاءت كالتالي:



اولا: مكتب النائب العام / رام الله

النواب العامون المساعدون :



1. الأستاذ أكرم الخطيب /النائب العام المساعـد - منتدب لدى هيئة مكافحة الفساد وما يكلف به من أعمال.



2. الأستاذ أشرف عريقات - النائب العام المساعـد /وما يكلف به من أعمال.



المكتب الفني:



3. الأستاذ إبراهيم حمودة / رئيس النيابة العامة وما يكلف به من أعمال



4. الأستاذ جميل سجدية/ رئيس نيابة وما يكلف به من أعمال



5. الأستاذة فاطمة كحلة / وكيل نيابة وما تكلف به من أعمال



6. الأستاذ عاهد طوقان / وكيل نيابة وما يكلف به من أعمال



7. الأستاذ ناصر جرار/وكيل نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



8. الأستاذ بشار فرج/ وكيل نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



9. الأستاذ عبد الكريم حسين / وكيل نيابة وما يكلف به من أعمال



10. الأستاذة سها أبو شمعة /وكيل نيابة وما تكلف به من أعمال



11. الأستاذ رامي عودة /وكيل نيابة وما يكلف به من أعمال



12. الأستاذ عماد حماد/ وكيل نيابة وما يكلف به من أعمال



13. الأستاذ محمد كحيل/معاون نيابة وما يكلف به من أعمال



مكتب (دائرة)التفتيش القضائي:



1.الأستاذ أكرم الخطيب/ نائب عام مساعد وما يكلف به من أعمال



2.الأستاذ اشرف عريقات/ نائب عام مساعد وما يكلف به من أعمال



3.الأستاذ عبد الناصر دراغمة / رئيس نيابة وما يكلف به من أعمال



4.الأستاذ بهاء الأحمد/ رئيس نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



5.الأستاذ خالد عواد /رئيس نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



مكتب (دائرة )مجالس التأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة :



1.الأستاذ أكرم الخطيب /النائب العام المساعد وما يكلف به من أعمال



2. الأستاذ اشرف عريقات/ نائب عام مساعد وما يكلف به من أعمال



مكتب(دائرة )حقوق الإنسان :



1.الأستاذ علاء التميمي / رئيس النيابة العامة وما يكلف به من أعمال



2.الأستاذ ماهر الفارس / رئيس نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



3. الأستاذة ندى ابو علي/وكيل نيابة عامة وما تكلف به من أعمال



4. الأستاذة فاطمة كحلة/ وكيل نيابة عامة وما تكلف به من أعمال



5. الأستاذ بشار فرج / وكيل نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



6. الأستاذ رامي عودة / وكيل نيابة عامة وما يكلف به من أعمال



7 . الأستاذ عماد حماد / وكيل نيابة عامة وما يكلف به من اعمال



مكتب(دائرة)التخطيط والسياسات والتدريب القضائي:



1.الأستاذ خالد عواد / رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



2.الاستاذ مجدي شرعب /رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



.3 الاستاذة دارين صالحية /رئيس النيابة العامة وما تكلف به من اعمال



4. الاستاذة نسرين زينة /رئيس النيابة العامة وما تكلف به من اعمال



5. الاستاذ ماهر الفارس / رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



ثانيا : النيابات الجزئية



نيابة الخليل



1. الأستاذ نشأت عيوش /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ فؤاد العواودة / رئيس نيابة



3. الأستاذ رامي الشيخ /وكيل نيابة



4. الأستاذ منذر الزغير/وكيل نيابة



5. الأستاذ مالك الوحيدي/وكيل نيابة



6. الأستاذة هيا أبو سل/وكيل نيابة



7. الأستاذ مجدي قريع/وكيل نيابة



8. الأستاذة بيان القواسمي/وكيل نيابة



9. الأستاذ علي جبر/وكيل نيابة



10. الأستاذ إسماعيل حماد/وكيل نيابة



11. الأستاذ علاء زهران/وكيل نيابة



12. الأستاذة شذى ملحم/معاون نيابة



13. الأستاذ محمد علي حميدان/معاون نيابة



نيابة دورا:



1. الأستاذ خضر الطوباسي /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ مجدي الرجبي/وكيل نيابة



3. الأستاذة ميساء خلاف/وكيل نيابة



4. الأستاذ خالد قراقع/وكيل نيابة



5. الأستاذ إيهاب حريزات/معاون نيابة



نيابة حلحول:



1. الأستاذ رشاد الهوارين /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة/وكيل نيابة



3. الأستاذ طارق الطميزي/وكيل نيابة



4. الأستاذة عرين أبو دعموس/وكيل نيابة



نيابة يطا:



1. الأستاذ أشرف القواسمي/رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ حسن أولاد محمد/وكيل نيابة



3. الأستاذ محمد عوض/وكيل نيابة



نيابة بيت لحم:



1. الأستاذ مجدي الربعي/رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ سامر ابو زيد /رئيس نيابة



3. الأستاذ طارق عسراوي/وكيل نيابة



4. الأستاذة مي رمزي/وكيل نيابة



5. الأستاذ سمير بنات /وكيل نيابة



6. الأستاذة أمل مصيص/وكيل نيابة



7. الأستاذ جاد طمليه /وكيل نيابة



8. الأستاذ نضال العواودة /وكيل نيابة



9. الأستاذ رامي شريعة/وكيل نيابة



10. الأستاذة جمانة عبد ربه /وكيل نيابة



11. أستاذة نوره براهمة /وكيل نيابة



نيابة أريحا:



1. الأستاذ إياد جبر/رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ سامر المصري /رئيس نيابة



3. الأستاذ إياد فتوح/وكيل نيابة



4. الأستاذة سماح فرح /وكيل نيابة



5. الأستاذ محمد أبو فخر/وكيل نيابة



6. الأستاذ محمد مسعد/وكيل نيابة



7. الأستاذ مراد حمدان/وكيل نيابة



8. الأستاذ إيهاب شحادة/وكيل نيابة



نيابة رام الله:



1. الأستاذ أشرف مشعل /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ لؤي شامية /رئيس نيابة



3. الأستاذ محمد غبون /رئيس نيابة



4. الأستاذ روحي كتانة / وكيل نيابة عامة



5. الأستاذ علي معاني /وكيل نيابة



6. الأستاذ فادي أبو سعدى /وكيل نيابة



7. الأستاذ إياد عبده /وكيل نيابة



8. الأستاذ عادل مساعيد /وكيل نيابة



9. الأستاذة سائدة صفا /وكيل نيابة



10. الأستاذ عزيز أبو حماد /وكيل نيابة



11. الأستاذ ياسر صوافطة /وكيل نيابة



12. الأستاذ اسعد قاسم وكيل نيابة



13. الأستاذ بشار فرج /وكيل نيابة وما يكلف به من أعمال



14. الأستاذ محمد ابو وردة /وكيل نيابة



15. الأستاذة وضحة عواد /وكيل نيابة



16. الأستاذة مجدولين عساف /وكيل نيابة



17. الأستاذة هبه المصري /وكيل نيابة



18. الأستاذ أنس الهباش /وكيل نيابة



19. الأستاذ عاصم منصور/وكيل نيابة



20. الأستاذ لؤي شريتح /معاون نيابة



نيابة نابلس:



1. الأستاذ مقداد حطاب /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ حسام خلف /رئيس نيابة.



3. الأستاذ خليل سلامة/رئيس نيابة.



4. الأستاذ أشرف بهلول /وكيل نيابة.



5. الأستاذ يسار حجاز /وكيل نيابة.



6. الأستاذة ربا محاميد /وكيل نيابة.



7. الأستاذ رائف واكد /وكيل نيابة.



8. الأستاذ سعيد كلش /وكيل نيابة



9. الأستاذ سهيل بركات /وكيل نيابة



10. الأستاذ وضاح خليل /وكيل نيابة



11. الأستاذ مهند الحريري /وكيل نيابة



12. الأستاذة سها الشنطي /وكيل نيابة



13. الأستاذ راغب علاونة /وكيل نيابة



14. الأستاذ أمجد مبيض /وكيل نيابة



15. الأستاذ أحمد أبو شنب /وكيل نيابة



16. الأستاذة لما سلهب /وكيل نيابة



نيابة جنين:



1. الأستاذ ابراهيم الجلاد /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذة رشا محاميد /رئيس نيابة



3. الأستاذ أيمن طربيه /رئيس نيابة



4. الأستاذ مصطفى ىسليط /وكيل نيابة.



5. الأستاذة عبد اللطيف الناطور /وكيل نيابة



6. الأستاذ بهاء ياسين /وكيل نيابة



7. الأستاذ محمد الأسمر /وكيل نيابة



8. الأستاذ محمد الجلاد /وكيل نيابة



9. الأستاذ مجدي عبد الباقي /وكيل نيابة



10. الأستاذ عامر شاهين /وكيل نيابة









نيابة طولكرم:



1. الأستاذ صبحي حلوة /رئيس النيابة العامة



2. الأستاذ محمد الخطيب /وكيل نيابة



3. الأستاذ نعيم العلي /وكيل نيابة



4. الأستاذ الياس دبابنة /وكيل نيابة



5. الأستاذ فاضل معالي /وكيل نيابة



6. الأستاذة عنان ابو شنب /وكيل نيابة



7. الأستاذ فادي اسليم/وكيل نيابة عامة



8. الأستاذ إياد جرار /وكيل نيابة.



9. الأستاذ سناء الجلاد /وكيل نيابة



10. الأستاذ رشدي زيد /وكيل نيابة



11. الأستاذ علاء مزيد /وكيل نيابة



نيابة قلقيلية:



1. الأستاذ خالد الخفش /رئيس النيابة العامة



2. الاستاذة رولند حمدة /وكيل نيابة



3. الاستاذ عمر السقا / وكيل نيابة



4. الاستاذ شادي سويدان /وكيل نيابة



5. الاستاذ أمجد سرميطي /وكيل نيابة



6. الاستاذ صابر الناطور /وكيل نيابة



7. الاستاذة معالي موسى /وكيل نيابة



نيابة سلفيت:



1. الاستاذة نجوى عبدالله /رئيس النيابة العامة



2. الاستاذة رنا قصراوي /وكيل نيابة



3. الاستاذ بشار النتشة /وكيل نيابة



4. الاستاذ محمود عبد الكريم /وكيل نيابة



نيابة طوباس:



5. الاستاذ بدر شواهنة /رئيس النيابة العامة



6. الاستاذ جهاد صباح /وكيل نيابة



7. الاستاذة سهير عبيد /وكيل نيابة



8. الاستاذ طارق صقلي /وكيل نيابة



نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم البيئية :



1. الاستاذ ياسر حماد /رئيس النيابة العامة



2. الاستاذ جميل سجدية /رئيس نيابة وما يكلف به من اعمال



3. الاستاذ ناصر جرار /وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



4. الاستاذة ندى أبوعلي/وكيل نيابة وما تكلف به من اعمال



5. الاستاذة رنا عبيد /وكيل نيابة



6. الاستاذ علاء الشرافي /وكيل نيابة



ثالثا: النيابات المتخصصة



نيابة الجنايات الكبرى:



1. الاستاذ مجدي شرعب /رئيس النيابة العامة.



2. الاستاذ سامر أبو زيد /رئيس نيابة.



3. الاستاذ لؤي شامية ف نيابة.



4. الاستاذة رشا محاميد /رئيس نيابة.



5. الاستاذ صبحي حلوة /رئيس نيابة.



6. الاستاذة خالد الخفش /رئيس نيابة.



7. الاستاذ فؤاد عواودة /رئيس نيابة.



8. الاستاذ محمد غبون /رئيس نيابة.



9. الاستاذ ايمن طربيه/رئيس نيابة.



10. الاستاذ خليل سلامة/رئيس نيابة



11. الاستاذ سامر المصري/رئيس نيابة



نيابة الدستورية:



1.المستشار الدكتور/احمد براك/ النائب العام



2.الاستاذ اكرم الخطيب /النائب العام المساعد وما يكلف به من اعمال



3. الاستاذ اشرف عريقات/ نائب عام مساعد وما يكلف به من اعمال



نيابة العدل العليا:



1. الاستاذ عبد الناصر أبو سمهدانة /رئيس النيابة العامة



2. الاستاذ محمد الطري /رئيس نيابة



3. الاستاذ يحيى عدوي /رئيس نيابة



4. الاستاذ عبد الرحمن حسين /وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



5.



نيابة النقض:



1. الاستاذ نضال العفيفي رئيس نيابة وما يكلف به من اعمال



2. الاستاذ جميل سجدية/رئيس نيابة وما يكلف به من اعمال



3. 4.الاستاذة فاطمة كحلة/ وكيل نيابة وما تكلف به من اعمال



4. 5.الاستاذ عاهد طوقان/وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



5. الاستاذ ناصر جرار/ وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



6. الاستاذ عبد الكريم حسين/ وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



7. .الاستاذة سهى ابو شمعة/وكيل نيابة عامة وما تكلف به من اعمال



نيابة الاستئناف:



1. الاستاذ علاء التميمي /رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



2. الاستاذ نضال العفيفي /رئيس نيابة



3. الاستاذة رانيا الطاهر /رئيس نيابة



4. الاستاذة جوليانا طه /وكيل نيابة



5. الاستاذة رحمة هديب /وكيل نيابة



6.الاستاذ عبد الرحمن حسين/وكيل نيابة عامة



نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي وتنفيذ الاحكام :



1. الاستاذ إبراهيم حمودة /رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



2. الاستاذ جميل سجدية/رئيس نيابة وما يكلف به من اعمال



3. الاستاذة فاطمة كحلة/ وكيل نيابة وما تكلف به من اعمال



4. الاستاذ ناصر جرار/وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



5. الاستاذ رامي عودة/وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



6. الاستاذ محمد كحيل/معاون نيابة وما يكلف به من اعمال



نيابة دعاوى الحكومة:



مكتب النائب العام



الاستاذ رامي حلبية /رئيس النيابة العامة



الاستاذ مثنى الزبيدي /وكيل نيابة



الاستاذ أحمد الريشة /وكيل نيابة



نيابة رام الله:



الاستاذ علي معاني /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ فادي ابو سعدة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ عادل مساعيد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة هبة المصري /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة نابلس:



الاستاذ اشرف بهلول/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ يسار حجاز /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة سهى الشنطي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة الخليل :



الاستاذة بيان القواسمي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ علاء زهران /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمد علي حميدان /معاون النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة جنين:



الاستاذ ة رشا محاميد/رئيس النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة بيت لحم :



الاستاذ طارق عسراوي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ نضال عواودة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة نورا براهمة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة طولكرم :



الاستاذ فاضل معالي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة اريحا :



الاستاذ محمد مسعد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة قلقيلية :



الاستاذ عمر السقا /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ امجد السرميطي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة دورا:



الاستاذ مجدي الرجبي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة حلحول:



الاستاذ طارق طميزي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة يطا:



الاستاذ حسن اولاد محمد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة سلفيت:



الاستاذ بشار النتشة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته









نيابة طوباس:



الاستاذ طارق صقيلي/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته









نيابة مكافحة الجرائم المرورية:



مكتب النائب العام:



الاستاذ جميل سجدية /رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



الاستاذ عماد حماد /وكيل نيابة وما يكلف به من اعمال



نيابة رام الله:



الاستاذ عزيز ابو حماد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ لؤي شريتح/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة نابلس:



الاستاذ راغب علاونة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ ة لمى سلهب/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة الخليل :



الاستاذ منذر زغير /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمد علي حميدان /معاون النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة جنين:



الاستاذ بهاء ياسين /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ عامر شاهين /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته









نيابة بيت لحم :



الاستاذة مي رمزي/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ سمير بنات /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة طولكرم :



الاستاذ عنان ابو شنب /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ علاء مزيد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة اريحا :



الاستاذ مراد حمدان/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ ايهاب شحادة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة قلقيلية :



الاستاذ شادي سويدان /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة دورا:



الاستاذ مجدي الرجبي/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ ايهاب حريزات /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة حلحول:



الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة يطا:



الاستاذ /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمد عوض /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة سلفيت:



الاستاذ بشار النتشة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمود عبد الكريم /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة طوباس:



الاستاذ جهاد صباح /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



النيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد:



1. الاستاذ أكرم الخطيب /نائب عام مساعد وما يكلف به من اعمال



2. الاستاذ راسم البدوي/رئيس نيابة.



3. الاستاذ مصطفى فرحان /رئيس نيابة.



4. الاستاذ علاء عواد /رئيس نيابة.



5. الاستاذ محمد عمر حميدان /وكيل نيابة.



6. الاستاذ عزام طوافشة /وكيل نيابة.



7. الاستاذ سفيان أبو زهيرة /وكيل نيابة.









نيابة حماية الاسرة من العنف:



مكتب النائب العام



الاستاذة دارين صالحية /رئيس النيابة العامة



الاستاذ مثنى الزبدي /وكيل نيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة ندى ابو علي/ وكيل نيابة بالاضافةالى وظيفتها



الاستاذ عبد الكريم حسين/ وكيل نيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة رام الله:



الاستاذ روحي كتانة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة مجدولين عساف/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذة هبة المصري /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة نابلس:



الاستاذ سهيل بركات /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ مهند الحريري/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة سهى الشنطي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة الخليل :



الاستاذة هيا ابو سل /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ اسماعيل حماد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة جنين:



الاستاذ عبد اللطيف الناطور /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة بيت لحم :



الاستاذة امل مصيص /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ نضال عواودة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة جمانة عبد ربه /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة طولكرم :



الاستاذ محمد الخطيب /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ فادي اسليم/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة اريحا :



الاستاذة سماح فرح /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة قلقيلية :



الاستاذ عمر السقا /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ امجد السرميطي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ شادي سويدان /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة دورا:



الاستاذة ميساء خلاف/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها









نيابة حلحول:



الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة سلفيت:



الاستاذة رنا قصراوي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته









نيابة الجرائم الالكترونية:



مكتب النائب العام



الاستاذة نسرين زينة /رئيس النيابة العامة



الاستاذ ابراهيم حمودة /رئيس النيابة العامة وما يكلف به من اعمال



نيابة رام الله:



الاستاذ روحي كتانة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ اياد عبده/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة نابلس:



الاستاذ وضاح خليل /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ احمد ابو شنب /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة الخليل :



الاستاذ رامي الشيخ /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة هيا ابو سل /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذة شذى ملحم /معاون النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة جنين:



الاستاذ بهاء ياسين/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة بيت لحم :



الاستاذة امل مصيص /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ رامي شريعة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة جمانة عبد ربه /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة طولكرم :



الاستاذ اياد جرار/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ علاء مزيد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة اريحا :



الاستاذ سامر المصري /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة قلقيلية :



الاستاذ صابر الناطور /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذة معالي موسى/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة دورا:



الاستاذ ة ميساء خلاف/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ خالد قراقع /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة حلحول:



الاستاذة عرين ايو دعموس /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة يطا:



الاستاذ محمد عوض /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة سلفيت:



الاستاذ بشار النتشة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة طوباس:



الاستاذة سهيل عبيد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته

































نيابة حماية الأحداث:



مكتب النائب العام



الاستاذ ثائر خليل /رئيس النيابة العامة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ رامي عودة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة رام الله:



الاستاذ عزيز ابو حماد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ اسعد قاسم/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة نابلس:



الاستاذة ربا محاميد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



الاستاذ راغب علاونة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ امجد مبيض /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة الخليل :



الاستاذ مجدي قريع /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ علي جبر /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة جنين:



الاستاذ محمد الاسمر/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمد الجلاد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ مجدي عبد الباقي/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة بيت لحم :



الاستاذ سمير بنات /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ جاد طميليه /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة طولكرم :



الاستاذ نعيم العلي/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ عنان ابو شنب /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ اياد جرار/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ رشدي زيد/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة اريحا :



الاستاذ محمد ابو فخر /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ ايهاب شحادة/وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة قلقيلية :



الاستاذة رولند حمدة /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفتها



نيابة دورا:



الاستاذ مجدي الرجبي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ خالد قراقع /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة حلحول:



الاستاذ طارق طميزي /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة يطا:



الاستاذ حسن اولاد محمد /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



الاستاذ محمد عوض /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة سلفيت:



الاستاذ محمود عبد الكريم /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته



نيابة طوباس:



الاستاذ جهاد صباح /وكيل النيابة بالاضافة الى وظيفته.











رام الله - دنيا الوطنانطلاقا من توجيهات الرئيس محمود عباس حفظه الله ودعمه للنيابة العامة للقيام بدورها والمهام الموكلة لها لتحقيق العدالة والشفافية وملاحقة المجرمين لنيل عقابهم الرادع لتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.