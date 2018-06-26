صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

رام الله - دنيا الوطنحذف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تغريدة كتبها على موقع (تويتر)، بعد أن وقع في خطأ في كتابة اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.ووفق ما نقل موقع (خبرني) الأردني، فقد كتب السيسي تغريدة تعليقًا على موضوع قيادة المرأة السعودية، حيث أخطأ بكتابة اسم الملك سلمان، ليكتبه على النحو الآتي: سالمان.واضطر السيسي بعدها لحذف التغريدة، وإعادة نشرها مرة أخرى، وكُتب اسم العاهل السعودي فيها بشكل صحيح.