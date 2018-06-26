رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رام الله - دنيا الوطنهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر اتصال هاتفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالفوز في الانتخابات التركية.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن الملك سلمان عبر خلال الاتصال عن تمنياته الصادقة للرئيس التركي بالتوفيق، ولتركيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.بدوره، عبّر الرئيس التركي عن شكره للملك على التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة تجاه تركيا وشعبها، حسب المصدر ذاته.بدورهم، بعث قادة الإمارات، برقيات تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "إن كلاً من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونائبه محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بعثوا بثلاث برقيات تهنئة للرئيس التركي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية".