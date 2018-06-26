السفير نوفل: مساعٍ روسية لإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية



وبين نوفل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن حديث ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط مع موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جاء في سياق رغبة الروس في إنهاء ملف المصالحة، وأنهم جاهزون لتقديم ما هو مطلوب، نافياً في الوقت ذاته، وجود مواعيد معينة لترتيب لقاءات بين الفصائل في موسكو.







وفيما يتعلق بلقاء الرئيس عباس مع نظيره الروسي، أشار نوفل إلى أنه سيشمل مناقشة توفير آلية دولية لرعاية عملية السلام، والتسارع في الموقف الأمريكي من الإعلان عن صفقة القرن، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الفلسطينية الروسية.

خاص دنيا الوطنأكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أن روسيا دائماً ما تتدخل في ملف المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه سبق أنه كان هناك لقاء في موسكو العام الماضي؛ لمناقشة هذا الملف.