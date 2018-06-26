الإعلام: اقتحام مقام يوسف و"الإبراهيمي" قمة الإرهاب

اعتبرت وزارة الإعلام، اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، لمقام النبي يوسف، والاعتداء على العشرات من أبناء شعبنا في نابلس، واقتحام وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي ايلي كوهين للمسجد الإبراهيمي في الخليل، قمة الإرهاب، وعدواناً يستوجب وقفة دولية جادة؛ لحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.





ودعت وزارة الإعلام الفلسطينية في تصريح صحفي، منظمتي المؤتمر الإسلامي و(يونسكو) إلى رفع الصوت عالياً ضد ممارسات الاحتلال، والتعدي على حرية العبادة، ووقف استهداف مقدساتنا.





وحثت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمنح مقدساتنا وما تتعرض له الاهتمام الكافي، وتسليط الضوء على الهجمة الاستيطانية الشرسة، التي تتعرض لها البلدة القديمة في الخليل، والمسجد الإبراهيمي الشريف، الشاهد على مذبحة عام 1994 البشعة، التي استغلها الاحتلال لتقسيم المسجد، وإطلاق يد المستوطنين فيه، ومنع أبناء شعبنا من الوصول إليه بحرية.

رام الله - دنيا الوطن