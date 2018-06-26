مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن مهران أحمد إبراهيم النشوي، أعاني من اعاقة منذ طفولتي نتيجة اصابتي بطلق ناري مطاط في عيني اليمنى.أناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله بمساعدتي في الخروج الى مشافي الضفة الغربية لتلقي العلاج.للتواصل 0598375525