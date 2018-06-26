شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أنا المواطن مهران أحمد إبراهيم النشوي، أعاني من اعاقة منذ طفولتي نتيجة اصابتي بطلق ناري مطاط في عيني اليمنى.

أناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله بمساعدتي في الخروج الى مشافي الضفة الغربية لتلقي العلاج.

للتواصل   0598375525

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