شؤون فلسطينية

صحيفة: وفد من حماس يزور القاهرة قريبًا.. وهذا ما سيناقشه مع المخابرات المصرية؟

صحيفة: وفد من حماس يزور القاهرة قريبًا.. وهذا ما سيناقشه مع المخابرات المصرية؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، بأن وفداً رفيعًا من حركة حماس، سيتوجه، خلال الأيام المقبلة، إلى القاهرة؛ للتباحث في عدد من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي في القطاع.

وفي الإطار ذاته، أبلغت القاهرة الحركة، أنها ستدعوها إلى اجتماع للسير بخطوات عملية في إطار المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح في انتظار موقف الحركة، والرئيس محمود عباس.

وأوضحت الصحيفة، أن المصريين أخبروا حماس، أنهم إذا رفض الرئيس عباس الذهاب إلى المصالحة، وصعّد خطواته ضد القطاع، ستتجه القاهرة لتنفيذ خطوات منفردة في إطار تحسين الواقع الاقتصادي بمساعدة عربية ودولية.

وقالت الصحيفة اللبنانية: إن الدعوة تلقتها حماس من المخابرات المصرية، حيث ستطرح القاهرة حلولاً لتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، وستناقش مشاريع يمكن إقامتها بين مصر وغزة، بما في ذلك إقامة منطقة تجارية، وتسهيل حركة الغزيين عبر معبر رفح البري، وإعادة استخدام مطار العريش، كما كان في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

يذكر، أن القيادي في حركة (فتح) يحيى رباح، أكد أنه تُجرى اتصالات ما بين قيادة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، مع جهاز (المخابرات) المصرية، من أجل استئناف حوارات المصالحة مع حركة (حماس).

وقال رباح لـ"دنيا الوطن": الاتصالات مع السلطات المصرية متواصلة وبشكل يومي، من أجل صياغة لقاءات جديدة مع حماس في القاهرة، واستكمال تطبيق تفاهمات تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وليس بدء تفاهمات جديدة كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن الحوارات، ستكون ثنائية برعاية مصرية، وليست بوجود كل الفصائل.

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