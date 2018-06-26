يديعوت: فلسطيني اجتاز السياج جنوب القطاع واستولى على معدات عسكرية

رام الله - دنيا الوطنأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينياً اقترب أمس الاثنين، من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، ودخل من خلاله بضعة أمتار.وادعى الجيش، أن الفلسطيني استولى على معدات عسكرية غير مستخدمة، ثم عاد إلى القطاع، بحسب ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت).