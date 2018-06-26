إصابة جندي إسرائيلي أثناء تمشيط محيط مستوطنة (كريات أربع)

رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في عملية واسعة، كانت تجري في محيط مستوطنة (كريات أربع) قرب الخليل للاشتباه بتسلل فلسطيني.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الجندي من قوات الاحتياط، أصيب بجروح خطيرة، جراء انقلاب سيارته حين كان يشارك في عمليات البحث بالمنطقة عن المشتبه بتسلله.وأشار موقع الصحيفة، إلى أنه تبين أن عملية التسلل كانت لمستوطن إسرائيلي، يبلغ من العمر (16 عامًا) دخل إلى المستوطنة، بعد أن أدى صلوات تلمودية قرب المسجد الإبراهيمي.