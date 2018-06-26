شؤون فلسطينية

(الإحصاء) يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري

(الإحصاء) يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية، وأسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية سجل ارتفاعاً طفيفاً، في حين سجل مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية، وشبكات الطرق والمجاري، والبناء لمباني العظم، انخفاضاً خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وأوضح الجهاز في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبته 0.01% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.89 مقارنة بـ 105.88 خلال شهر نيسان 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.80 مقارنة بـ 105.84 خلال شهر نيسان 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.68 مقارنة بـ 105.73 خلال شهر نيسان 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.74 مقارنة بـــ 109.63 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.73%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.11%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.84 مقارنة بـــ 113.89 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.26 مقارنة بــــ 110.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.46 مقارنة بـــــ 115.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.38 مقارنة بـــــ 109.44 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

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