أزمة كبيرة ستشتعل بين ليفني وغباي بسبب (المعسكر الصهيوني)

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني طلبت، أمس الاثنين، من رئيس (المعسكر الصهيوني)، آفي غباي، تعيينها رئيسة للمعارضة البرلمانية، خلفاً للنائب يتسحاق هرتسوغ، الذي سيستقيل من الكنيست، إثر قرار تعيينه رئيساً للوكالة اليهودية.وقالت ليفني: إن هذا هو شرطها لمواصلة الشراكة بين حزبها، الحركة، وحزب العمل، مضيفة: "رئاسة المعارضة مهمة في نظري لاستمرارية الشراكة، ويمكن أن تشكل فرصة عظيمة لتعزيز الشراكة، واتخاذ القرارات بشأن المستقبل".ورد غباي، أنه لن يجيب على أسئلة حول هذا الموضوع.وبما أن غباي ليس عضو كنيست، فسيضطر إلى اختيار نائب آخر من نواب الكتلة لرئاسة المعارضة، وتمثيل حزبه في المناسبات الرسمية، حتى الانتخابات القادمة.وسبق النشر، في نهاية العام الماضي، عن وجود توتر بين غباي وليفني، وبعد ذلك قامت لفني بإجراء استطلاعات لفحص إمكانية الترشح في قائمة مستقلة في الانتخابات المقبلة.وفي حديث مع أنصارها، قالت لفني: إنه إذا تم دفعها إلى الزاوية من قبل غباي، فستخوض الحركة الانتخابات بشكل مستقل كما حدث في انتخابات عام 2013، مشيرة إلى أن مكانتها العامة قوية وأنها تعتقد أنه إذا نافست بمفردها، فإنها ستتجاوز نسبة الحسم.