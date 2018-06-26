جامعة النجاح تُنظّم يوماً تعريفياً خاصاً بمنحة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

رام الله - دنيا الوطننظّمت جامعة النجاح الوطنية، من خلال مكتب مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، يوم الاثنين الموافق 25/6/2018، يوماً تعريفياً وإرشادياً خاصاً بمنحة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، حيث أُقيمت فعاليات اليوم الإرشادي، في مدرج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ومختبر هندسة البناء في مبنى كلية الهندسة.وجاءت فكرة اليوم الإرشادي للتعريف بالمنح المتوفّرة في جامعة النجاح الوطنية من خلال برنامج عبد الله الغرير للطلبة الحاليين والجدد في عدّة تخصصات من كليتي الطب وعلوم الصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كما وسيتم إرشاد الطلبة عن آلية تعبئة الطلبات، والتقّدم لهذه المنح والإجابة عن استفساراتهم.وجاء اليوم الإرشادي على شكل جلسات متكررة، يُقدَّم في كل جلسة تعريف كامل بآلية التقديم للمنح التي توفرها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث قدّمت الجلسات الأستاذة محار مصلح، منسقة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في فلسطين، وتضمنت الجلسات الحديث عن شروط الانضمام للمنحة ومواعيد التقديم والوثائق المطلوبة للمنحة بشكل تفصيلي وكيفية التواصل مع المؤسسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو (الواتس أب) في حالة وجود أي استفسار لدى الطلبة المتقدمين أثناء تعبئة الطلب.كما تحدّثت الأستاذة مصلح عن أنواع التقييم المستخدم في عملية قبول الطلبات مثل التقييم الأكاديمي لآخر ثلاثة أعوام أكاديمية في حياة الطالب، وتقييم الحالة المادية والوضع الاجتماعي، وتقييم الطالب المتقدم من خلال سؤالين يطرحان على الطالب باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التقييم الأخير، وهو فيديو يعدّه المتقدّم مدته دقيقة واحدة يعبّرمن خلاله عن سبب رغبته بالمنحة.وأضافت الأستاذة مصلح، أنه وبعد نهاية المرحلة الأولى المتمثلة بتقديم الطلب، ينتقل المقبولون إلى مرحلة المقابلة المباشرة مع المؤسسة، والتي يتم بعدها انتقاء المقبولين للحصول على المنحة التي تغطي برنامج البكالوريوس كاملاً لطلبة الثانوية العامة، وما تبقى منه لطلبة الجامعة.وأجابت الأستاذة مصلح عن كافة أسئلة الطلبة واستفساراتهم وعن الحالات الخاصة لبعض الطلبة الحضور، حيث قدّمت التوضيحات اللازمة للتصرف كلٌّ حسب حالته.وشهدت الجلسات حضور عدد من طلبة الجامعة وخصوصاً من كلية الطب وعلوم الصحة وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من طلبة الثانوية العامّة، الذين يرغبون بالإلتحاق بالمنحة، وعدد من أهالي الطلبة، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة.وافتتح الجلسات الدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والدكتور خليل عيسى، عميد كلية الطب وعلوم الصحة، والدكتور منذر دويكات، مساعد عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مرحبين بالأستاذة مصلح والطاقم المساعد من مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.وتبع نهاية كل جلسة إرشادية ورشة تطبيق عملي في مختبر هندسة البناء لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تحت إشراف طاقم تقني من المؤسسة لإرشاد الطلبة، الذين حضروا الجلسة لكيفية التقديم الإلكتروني لطلبات المنح وكيفية التواصل الإلكتروني مع المؤسسة، وإدخال الوثائق المطلوبة للمنحة إلكترونياً.يُذكر أن مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، هي واحدة من أكبر المبادرات الخيرية الممولة من القطاع الخاص في مجال التعليم، وتهتم ‏المؤسسة بدعم الطلبة العرب في السعي للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا ‏والهندسة والرياضيات من أفضل الجامعات في العالم العربي وفي الخارج.‏وتسعى مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم للوصول إلى أكثر من 15 ألف فرصة تعليمية عالية الجودة للشباب من جميع أنحاء العالم ‏العربي على مدى السنوات العشر المقبلة، كما تركّز المؤسسة على خلق فرص جديدة ومميزة لتفعيل إمكانات الشباب العربي ‏غير المستغلة، والسماح لهم بإعادة رسم مستقبلهم.‎ ويستهدف برنامج (الغرير) للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الطلبة ذوي الكفاءة العالية الذين يحتاجون إلى الدعم المالي للشروع ‏في رحلتهم التعليمية‎، حيث تقدم المؤسسة منحاً دراسية تتضمن الأقساط الدراسية، وغيرها من المصروفات الجامعية التي تشمل السكن ‏والتأمين الصحي، وبدل شهري لتغطية نفقات المعيشة الأخرى.‏‎وتُعتبر جامعة النجاح الوطنية جامعة شريكة لمؤسسة الغرير للتعليم في فلسطين، وتعمل معها يداً بيد لجذب الطلبة الفلسطينيين ‏والعرب للتقديم لفرصة دراسة في جامعة النجاح الوطنية عن طريق هذا البرنامج.‏