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هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)
الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عرض أمام ترامب تحفظات الفلسطينيين، الذين يرفضون (صفقة القرن)، ويرفضون العمل مع الإدارة الأمريكية مباشرة، منذ قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة.

وقال ترامب عن خطة السلام الأمريكية: "لقد تحقق تقدم كبير في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الخطة "بدأت مع نهاية الاتفاق النووي مع إيران" الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وفي بداية الاجتماع، قال الملك عبد الله لترامب: إنه لو تمتع بقية العالم بقليل من إنسانية وحنان الولايات المتحدة، لكان في وضع أفضل بكثير، فرد الرئيس الأمريكي: "هذا هو أجمل شيء قيل لي منذ فترة طويلة"، بحسب (هآرتس).

ومن المتوقع، أن يتم نشر خطة سلام الإدارة الأمريكية رسمياً في غضون أسابيع قليلة.

وفي الأسبوع الماضي، استضاف الملك عبد الله صهر ترامب، جارد كوشنير، ومبعوثه الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، وأوضح لهما أن الأردن ملتزم بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

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