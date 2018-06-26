فتح: تصريحات قيادات من حماس تساوق مباشر مع (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن التصريحات المتتالية الأخيرة التي صدرت من بعض قيادات حماس، هي تساوق مباشر مع الأفكار الأمريكية الإسرائيلية، التي تندرج ضمن ما يسمى بـ (صفقة القرن) تحت الغطاء والأفكار الإنسانية.وقالت الحركة في بيان لها: إن دعوات بعض قيادات حماس، ونشر مقالات لكتابها، يدعون فيها إلى مفاوضات مباشرة سرية مع إسرائيل لا يعرف عنها "إنس وشياطين الأرض" كما جاء في تعبيرهم، ما هي إلا رسائل مباشرة لإسرائيل وأمريكا، ودعوة للتفاوض حول الأفكار الأمريكية- الإسرائيلية المتعلقة بصفقة العار تحت ما يسمى إيجاد حلول إنسانية لغزة.وشددت الحركة على أن أي تعاطٍ مع هذه الأفكار تحت أي مسمى، هو خيانة للقضية وللأرض وللقدس والأقصى المبارك، ومساهمة مباشرة في تحقيق صفقة العار، والتفاف على الموقف الوطني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، الرافض لتلك الصفقة والأفكار، والتي هي وصفة مباسرة لتصفية القضية الفلسطينية.