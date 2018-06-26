قوات الاحتلال تتوغل وتستهدف المزارعين والصيادين بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
توغلت أربع آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرقي بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
توغلت أربع آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرقي بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونفذت الاليات عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرقي دير البلح والبريج وسط القطاع، دون إصابات.
كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.
وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرقي دير البلح والبريج وسط القطاع، دون إصابات.
كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.
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