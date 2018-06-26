قوات الاحتلال تتوغل وتستهدف المزارعين والصيادين بقطاع غزة



وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرقي دير البلح والبريج وسط القطاع، دون إصابات.



كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.





ونفذت الاليات عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.