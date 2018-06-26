قوات الاحتلال تطرد 16 عائلة فلسطينية من حمصة الفوقا بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنطردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 عائلة فلسطينية، تسكن في خربة حمصة الفوقا، بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.وأفاد عارف دارغمة، الناشط الحقوقي في (بتسيلم)، بأن الاحتلال طرد العائلات المذكورة المكونة من (103) أفراد من خيامهم، عند السادسة صباحاً، وسيستمر حتى الثامنة مساء؛ بحجة التدريبات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن الاحتلال طرد عائلات من المنطقة ذاتها، أكثر من ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين؛ بذريعة التدريبات العسكرية.