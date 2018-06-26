السلطات الإسرائيلية تجبر أهالي أم نميلة في النقب على هدم منزلين

بحضور وحدات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة (يؤاف) التابعة لما يسمى (سلطة توطين البدو)، وبعد اقتحام قوّة كبيرة من الشرطة لقرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف الموجودة في المخطط الهيكلي لمدينة رهط، أمس الاثنين، أُجبر بعض أهالي القرية على هدم منزلين تقطنهما العائلتان.





وأجبرت تلك السلطات العائلتين على هدم المنزلين حتى لا يتم هدمها بالقوة، وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم، حيث تتكون العائلة الأولى التي تم تشريدها من 5 أفراد، أما العائلة الثانية فتتكون من 7 أفراد بينهم أطفال وكبار في السن.





واضطرت العائلتان من سكان القرية في النقب مسلوبة الاعتراف على هدم منازلهما في سلسلة من هدم المنازل وتشريد سكانها منذ إجبار السلطات الإسرائيلية، الشاب يوسف الزيادنة، يوم الأحد، على هدم منزله.





ويأتي هدم المنزلين بعد مرور عدة أسابيع من الاقتحامات والجولات المستمرة التي نفذتها تلك السلطات، على طول امتداد مسطح أم نميلة مسلوبة الاعتراف، بشكل ترهيبي، الأمر الذي دفع الأهالي لهدم منازلهم بأنفسهم.





واعتدت وحدات من الشرطة الإسرائيلية بمساندة وحدة (يوآف) ظهر الأربعاء الماضي، على أهالي قرية أم نميلة- الزيادنة مسلوبة الاعتراف، الواقعة شمال مدينة رهط، إثر اقتحامها بدعوى إلصاق أوامر هدم على بيوت في القرية، كما اعتقلت 8 شبان من سكان القرية، بعد الاعتداء عليهم، حسب شهادات أهالي القرية.

رام الله - دنيا الوطن