خطة إسرائيلية لبناء ميناء لغزة في قبرص.. فما تفاصيلها؟

رام الله - دنيا الوطنقدم أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة تقضي ببناء ميناء لقطاع غزة في قبرص المجاورة، عندما زارها مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، في تقرير لها.ونُشر التقرير، الذي أوردته كذلك صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، بعدما التقى المبعوثان الأمريكيان جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع الماضي، وبحثوا الخطط الإنسانية لغزة.وستشمل خطة ليبرمان في قبرص، بناء رصيف خاص لسفن الشحن مع البضائع المتجهة إلى غزة، وسيتم تفتيش السفن بمساعدة آلية مراقبة إسرائيلية لضمان عدم تهريب أي أسلحة إلى المنطقة الخاضعة لحماس، بحسب التقرير.يشار إلى أن إسرائيل تفرض منذ عام 2007 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة، بعد سيطرة حماس عليه في ذلك العام.