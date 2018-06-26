فيديو: إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت بعد اقتحام مستوطنين لقبر يوسف.





وفي السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينياً.





وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية: "إن عشرات المستوطنين برفقة وحراسة جيش الاحتلال، اقتحموا قبر يوسف في نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان".





وأطلق جيش الاحتلال الرصاص تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي و17 آخرين بالرصاص المعدني.





فيما احتجزت قوات الاحتلال، شابيْن من مخيم بلاطة في نابلس، لساعات بعد إطلاق النار على مركبتهما.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلال الليل أمّنت قوات الجيش وشرطة الحدود دخول 1400 مستوطن للصلاة في قبر يوسف في نابلس، خلال ذلك حددت القوات سيارة مسرعة اقتربت نحوهم وقد تم إطلاق نار تحذيري نحوها واعتقال السائق".





وفي نور شمس بطولكرم، اقتحم الاحتلال منازل المواطنين، وشرع بتفتيشها، وتعود غالبيتها لأسرى محررين.





هذا واعتقلت قوات الاحتلال، عدداً من الشبان في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية.





أما في بلدة الرام بالقدس، فقد اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال، حيث أقدم الاحتلال على تفجير أبواب محلات تجارية، كما ونفذ اقتحاماً لبلدة كفر عقب شمال القدس، واعتدى على مركبات مواطنين، واقتحم شققاً سكنية للمواطنين واعتقل عدداً منهم.