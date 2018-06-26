الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الخميس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 34-23 31-20 بيت لحم 30-20 34-23 31-20 رام الله والبيرة 29-19 33-22 30-19 طولكرم 32-24 35-24 33-24 نابلس 31-21 35-24 32-21 قلقيلية 32-24 35-24 33-24 جنين 34-23 37-24 35-23 سلفيت 30-20 34-23 31-20 طوباس 34-23 37-24 35-23 روابي 30-20 35-23 31-20 الخليل 29-19 32-22 30-19 غزه 30-24 32-24 31-24 أريحا 41-26 43-28 42-25 خانيونس 30-24 32-24 31-24 الأغوار الشمالية 39-23 41-26 40-23 رفح 31-24 34-24 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/06/29: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يوم الأربعاء من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: