سقوط صاروخيْن إسرائيلييْن على مخازن أسلحة بمحيط مطار دمشق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (سانا) السورية، بسقوط صاروخيْن إسرائيلييْن بعد منتصف الليل، في محيطة مطار دمشق الدولي.وقال مصدر أمني سوري: "إن ضربة معادية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي عند منتصف الليل دون أن يحدد مصدر القصف الجوي، بحسب ما نقله موقع (عرب 48).وأضاف المصدر: "يرجح أن يكون هذا العدوان قد تم باستخدام صواريخ من خارج الحدود السورية"، مؤكداً عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، فيما وقعت أضرار مادية بسيطة.يذكر، أن محيط مطار دمشق الدولي تعرض في نيسان/ أبريل الماضي، إلى ضربات جوية إسرائيلية، تحت ذريعة أن ذلك يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية، التي تهدف إلى منع تهريب الأسلحة المتطورة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا.من جانبه، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن الصاروخين الإسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار"، مشيراً إلى أن القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة.