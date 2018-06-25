دولي

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
 قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الولايات المتحدة عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها، مجددا الدعوة إلى البحث عن حل جماعي لهذه القضية.

وأضاف بوغدانوف للصحفيين في موسكو اليوم الاثنين: "طبعا، ليس بإمكانهم تسوية هذا النزاع بمفردهم، ولو كانوا قادرين على ذلك، لتحقق الأمر منذ زمن".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "نقف مع العمل الجماعي، فلدينا الرباعية الدولية (المكونة من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). لكن الشيء الأهم هو أن يجلس الطرفان، فلسطين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات. وسبق أن اقترحنا عليهما أرضيتنا لإجراء مثل هذه المفاوضات".

وأكد بوغدانوف استعداد موسكو للعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى الحل، قائلا: "مستعدون للتعاون مع الأوروبيين والأمريكيين والأمم المتحدة والشركاء العرب على حد سواء".

وأشار بوغدانوف، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطلع موسكو على خطتها لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تحدث عن إعدادها مسؤولون أمريكيون مؤخرا، وأضاف: "أخشى أنهم لا يشاطرون حتى الفلسطينيين أنفسهم هذه المعلومات".

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