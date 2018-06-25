فرنسا تعتقل 10 أشخاص خططوا لمهاجمة مسلمين

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، واقعة القبض على عشرة أشخاص يشتبه أنهم خططوا لمهاجمة مسلمين دون أن يذكر تفاصيل، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص "مرتبطون باليمينيين المتطرفين"، وشكر الوزير على تويتر، الاستخبارات الداخلية التي تشارك في مكافحة الإرهاب في البلاد.





وذكرت (أ.ف.ب) أن المشتبه بهم تم القبض عليهم في أنحاء متفرقة من فرنسا منها جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط. ولا تزال ملامح خطة الهجوم المحتملة غير محددة، ولم يتسن بعد التوصل إلى الادعاء العام الفرنسي للحصول على تعليق منه على هذه الواقعة.





وأظهرت مراقبة المديرية العامة للأمن الداخلي بفرنسا أن هؤلاء الأشخاص "كانوا يخططون لارتكاب أعمال عنف ضد ما يُعتقد أنه أهداف على علاقة محتملة بالإسلام المتطرف". وذكر مصدر أمني أن السلطات صادرت أسلحة أثناء تفتيش أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص.





من جانبه، ذكر مصدر قضائي أن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي بدأ في باريس في 14 حزيران / يونيو الجاري بشأن "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".





وشهدت فرنسا في الفترة الماضية، موجة من الهجمات الإرهابية، شن أغلبها إسلاميون متطرفون، وأسفرت عن مقتل أكر من 240 شخصا.

رام الله - دنيا الوطن